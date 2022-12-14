محمد بن راشد: المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالمستوى المميز والمشرّف الذي قدمه المنتخب المغربي، أمس، في نصف نهائي كأس العالم «قطر 2022»، رغم الخسارة أمام المنتخب الفرنسي، حيث قدم مباراة كبيرة أحرج فيها بطل العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فخورين بالأسود.. فخورين بالأداء.. فخورين بالروح.. فخورين بالوصول.. المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر.. شكراً أسود الأطلس».

وثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المستوى المميز الذي قدمه «أسود الأطلس». وقال سموه على حسابه في «تويتر»: «شكراً لنجوم المنتخب المغربي.. شرفتم العرب بهذا الأداء الكروي الاستثنائي في مونديال قطر 2022، وحققتم الفخر لكل عربي يعرف أنه لا مستحيل مع الهمة والطموح.. القادم إن شاء الله أفضل لشبابنا العربي في كل مكان».