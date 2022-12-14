شكراً «أسود الأطلس».. شرّفتم العرب

لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي، والفرنسي تيو هرنانديز، خلال المباراة في نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، حيث أنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي، عندما تغلّب عليه 2-صفر، ليلة أمس، على ملعب البيت في الخور.

وبلغ منتخب فرنسا المباراة النهائية، للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخه، وسيلتقي في المباراة النهائية، الأحد المقبل، على ملعب لوسيل مع الأرجنتين، التي تأهلت على حساب كرواتيا (3-صفر).

وتلعب المغرب مباراة تحديد المركز الثالث، السبت، على استاد خليفة الدولي ضد كرواتيا.

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