طيف مارادونا يزور استاد لوسيل.. وهدية متوقعة من أغويرو لميسي

غلفت مشاهد تاريخية مواجهة الأرجنتين أمام كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، التي جرت مساء أول من أمس، وانتهت بفوز منتخب الأرجنتين 3-صفر وتأهله إلى نهائي المونديال، وكما كان متوقعاً فقد تصدر النجم ليونيل ميسي المشهد، كونه أحد أبرز النجوم في المونديال الحالي، عقب خروج جيل كبير من اللاعبين مع منتخبات بلادهم من مرحلة المجموعات (الأدوار الإقصائية)، وفي ليلة الوصول إلى النهائي الحلم كان مخرج المباراة وكل المصورين الفوتوغرافيين حائرين في توثيق كل المشاهد، بداية من وصول اللاعبين إلى استاد لوسيل، مروراً بأحداث المباراة والمدرجات، ووصولاً إلى إطفاء أضواء الملعب بعد اليوم التاريخي.

للإطلاع على أهم المشاهد التاريخية في مواجهة الأرجنتين أمام كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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