تاريخ مواجهات المغرب مع فرنسا.. المواجهة الرسمية الأولى

يواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي الأربعاء، على إستاد البيت في تمام الساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي، ضمن نصف نهائي كأس العالم 2022.

التقى الفريقان معاً في خمس مناسبات سابقة، وكانت الغلبة فيها لمنتخب فرنسا على حساب المغرب.



ويأمل المنتخب المغربي في وضع حد لسلسلة الهزائم أمام "الديوك"، منذ 1989، حيث تواجه المنتخبان في دورة الألعاب الفرنكوفونية الأولى، وانتهت المباراة بفوز المغرب بثلاثية نظيفة.



كما التقى المنتخبان في كأس الملك الحسن الثاني النسخة الثانية، وانتهى اللقاء بفوز الأسود على الديوك بركلات الترجيح 6-5، بعد انقضاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وفي عام 1999 تواجه المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي في كأس "إل جي"، وتغلب "الأزرق" على المنتخب العربي بهدف نظيف.

وبعد عام آخر تقابل الفريقان مجدداً في كاس الحسن الثاني الدورة الثالثة، حيث فاز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بنتيجة 5-1، بقيادة الأسطورة زين الدين زيدان والمهاجم تيري هنري، فيما انتهت آخر مباراة بين الطرفين بالتعادل الإيجابي 2-2 في 2007، وكانت ضمن خانة المباريات الودية.