سكيلاتشي «ميكانيكي» مغمور.. هداف كأس العالم 1990

يحفل تاريخ نهائيات كأس العالم بالعديد من القصص الملهمة، لعل من أبرزها هداف مونديال 1990 برصيد ستة أهداف، وجائزة الحذاء الذهبي للمونديال، الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي، الذي لم يسمع عنه الكثير قبل انطلاقة مونديال ذلك العام، وتحول إلى بطل قومي في بلاده، مكللاً مسيرة من الكفاح والجهد داخل وخارج أرضية الملعب، منها عمله فترة طويلة في مهنة ميكانيكي (يغيّر دواليب السيارات)، لمساعدة وإعانة أسرته على تربيته، والإنفاق على نفسه.

ولد سكيلاتشي في الأول من ديسمبر عام 1964 في مدينة باليرمو الإيطالية، من أسرة فقيرة، قبل أن يدشن مشواره مع الكرة باللعب لأحد فرق الهواة في مدينته، قبل أن يوقع في عام 1982 عقداً مع فريق «ميسينا» المنافس في الدرجة الثانية، ومن ثم الانضمام إلى يوفنتوس عام 1989، في محطة احترافية لفتت الانتباه إليه من قبل مدرب المنتخب الإيطالي حينها أزيليو فيتشي، الذي قام باستدعائه إلى قائمة المنتخب، رغم عدم شهرته الواسعة.

واعترف سكيلاتشي في تصريحات صحافية سابقة، بأنه فوجئ باستدعائه لقائمة المنتخب، إلا أن «توتو» الذي استهل مونديال 1990 على دكة البدلاء، سرعان ما فرض حضوره في أرضية الملعب، جنباً إلى جنب مع أسطورة الكرة الإيطالية باجيو، وينجح رغم عدم التتويج بالكأس، في تسجيل ستة أهداف كانت كفيلة بمنحه جائزة الحذاء الذهبي وهداف البطولة.

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