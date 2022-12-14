تاريخ مشاركات المغرب في كأس العالم.. نسخة 2022 أسطورية

يمتلك المغرب مشواراً حافلاً في نهائيات كأس العالم، وتعد مشاركته الحالية في مونديال قطر 2022 هي الأفضل في مسيرته بعد إنجازه التاريخي بالوصول إلى قبل النهائي.

1970

■■ ظهر منتخب المغرب لأول مرة في كأس العالم في المكسيك 1970، حيث كان قريباً من تحقيق مفاجأة مدوية في أول مباراة أمام منتخب ألمانيا الغربية، وتقدم في النتيجة بهدف محمد حمان في الدقيقة 21. دام تقدم المغرب حتى الدقيقة 52 حين تعادل الألمان، ثم أحرز جيرد مولر هدف الفوز قبل 10 دقائق من النهاية.

■■ خسر المغرب في مباراته الثانية 3-صفر أمام بيرو، ثم تعادل 1-1 أمام بلغاريا.

1986

■■ أصبح المغرب أول منتخب إفريقي يتأهل للدور الثاني بكأس العالم في مشاركته الثانية في المكسيك عام 1986، إذ تصدّر مجموعته متقدماً على ثلاثة منتخبات أوروبية.

■■ بعد التعادل سلبياً أمام بولندا وإنجلترا، قدم المنتخب أفضل مستوياته في ختام دور المجموعات حين تفوق 3-1 على البرتغال بفضل ثنائية عبدالرزاق خيري، وهدف من عبدالكريم ميري (كريمو).

■■ اصطدم المغرب بألمانيا لكن هذه المرة في الدور الثاني، واستمر التعادل دون أهداف حتى خطف لوتر ماتيوس الفوز قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي بفضل ركلة حرة.

1994

■■ قدّم منتخب المغرب أسوأ مستوياته في أميركا 1994، حيث خسر مبارياته الثلاث وخرج من دون أي نقطة.

■■ خسر المغرب في الجولة الافتتاحية 1-صفر أمام بلجيكا، ثم تعثر 2-1 أمام السعودية.

■■ اختتم المغرب مشواره بخسارة ثالثة على التوالي بنتيجة 2-1 أمام هولندا.

1998

■■ عاد المغرب للمشاركة في كأس العالم 1998 بفرنسا، حيث استهل مشواره بالتعادل 2-2 أمام النرويج، ثم جاءت الخسارة بثلاثية أمام البرازيل.

■■ اقترب المغرب من الصعود للدور الثاني بتغلبه على أسكتلندا 3-صفر، لكن خسارة البرازيل المفاجئة 2-1 أمام النرويج، بعد استقبال هدفين في الدقائق الأخيرة، عصفت بأحلام التقدم في المسابقة.

2018

■■ عاد منتخب المغرب للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 20 عاماً، وافتتح مشاركته الخامسة في روسيا 2018 بالخسارة بصعوبة بنتيجة 1-صفر أمام إيران بهدف عكسي.

■■ تعثر منتخب المغرب أمام البرتغال في الجولة الثانية بهدف كريستيانو رونالدو، ثم تعادل في آخر لقاء أمام إسبانيا 2-2.

2022

■■ تعادل سلبياً مع كرواتيا في مستهل المجموعة السادسة.

■■ واصل المغرب تألقه بالفوز 2-1 على كندا في ختام دور المجموعات، ليتأهل في صدارة مجموعته إلى دور الستة عشر لمواجهة إسبانيا بطلة العالم 2010.

■■ فاز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في الدور الـ16.

■■ فاز على البرتغال 1-صفر في دور الثمانية بفضل ضربة رأس من يوسف النصيري.

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