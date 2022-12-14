فاران: فرنسا لن تستخف بقوة المغرب

أصرّ مدافع منتخب فرنسا، رافايل فاران، على أنه لن يكون هناك أي تهاون من قبل أبطال العالم عندما يواجهون المغرب، مفاجأة البطولة، في الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

بعد الفوز على إنجلترا في الدور ربع النهائي 2-1، يُعد المنتخب الفرنسي مرشحاً قوياً للتأهل إلى المباراة النهائية وإحراز اللقب، على الرغم من أن المنتخب المغربي نجح في إقصاء إسبانيا والبرتغال توالياً خلال الأدوار الإقصائية في قطر.

وقال فاران، الفائز بكأس العالم 2018، عندما سئل عن خطر الثقة الزائدة: «لدينا خبرة كافية في الفريق حتى لا نقع في هذا الفخ».

وأضاف «نحن نعلم أن المغرب ليس هنا بالصدفة. الأمر متروك لنا كلاعبين مخضرمين للتأكد من أن الجميع مستعد لمعركة أخرى».

وصلت فرنسا إلى الهدف الذي حدده الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالوصول إلى دور الأربعة، لكنّ فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي قال إن الفريق متعطش لمكان في المباراة النهائية، الأحد، ضد الفائز بين الأرجنتين وكرواتيا.

وقال: «ليس من السهل الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، لذا نحن سعداء للغاية، لكن الهدف الحقيقي الوحيد هو الفوز بها. هذا هو الهدف دائماً».

بدوره، أشاد زميله في المنتخب الفرنسي جول كونديه بالفريق المغربي الذي صنع التاريخ، بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل الى نصف نهائي كأس العالم.

وقال لاعب برشلونة الإسباني: «إنه فريق متلاحم جداً، ويلعب بخطوط متقاربة جداً، ويمنحون اللاعب القليل من الوقت مع الكرة لتنظيم أموره».

وأضاف «يركضون ايضاً بسرعة كبيرة، لذا نحتاج للعب بلمسات قليلة، وأن نحرّك الكرة سريعاً لزعزعة توازنهم».

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