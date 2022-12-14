%28 من الألمان يتوقعون فوز فرنسا بالمونديال

يعتبر الألمان فرنسا المرشح الأوفر حظاً في الفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

فقد أظهر استطلاع أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي أن 28٪ من الألمان يعتقدون أن المنتخب الفرنسي سيصبح بطل العالم وسيدافع بنجاح عن لقبه الذي فاز به في مونديال 2018.

وفي المقابل، يتوقع 14% من الألمان أن تفوز الأرجنتين مع النجم ليونيل ميسي بالبطولة، بينما توقع 12% فقط أن يذهب اللقب إلى المغرب. وتوقع أقل من 10% أن يفوز المنتخب الكرواتي بالبطولة. ولم يدل 37% من الذين شملهم الاستطلاع بأي توقعات.

شمل الاستطلاع، الذي أُجري أمس الاثنين، 2823 ألمانياً فوق 18 عاماً.

وبعد المسيرة الأسطورية والتاريخية لمنتخب المغرب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، تتعاظم آمال الجماهير العربية في تحقيق منتخب (أسود الأطلس) للمزيد، بحثاً عن تحقيق الفريق لإنجاز أسطوري جديد.

ويطمح المنتخب المغربي لبلوغ المباراة النهائية في المونديال القطري، حينما يواجه نظيره الفرنسي اليوم، في الدور قبل النهائي للمسابقة على ملعب (البيت).

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