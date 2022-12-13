بيريسيتش بسؤاله عن ميسي: شاهدنا رونالدو يودّع

اعتبر مهاجم منتخب كرواتيا إيفان بيريسيتش أن المقارنة غير عادلة بين المنتخبين في مونديال 2018 مع مباراة مونديال قطر اليوم بسبب الاختلاف في طريقة لعب الأرجنتين.

وحول مواجهة ميسي، قال نجم توتنهام الإنجليزي «شاهدنا خلال المونديال كريستيانو رونالدو يودع البطولة مع منتخب البرتغال، دون أن يهز الشباك في مباراة المغرب».

وتابع وأضاف «بالتأكيد ميسي سيقاتل لتحقيق حلمه بالوصول باللقب، وكذلك قائدنا لوكا مودريتش يسعى أيضاً لحصد الكأس».

كما أكد بأن تفكيره ينصب نحو تعزيز فرص بلاده في الفوز والتأهل أكثر من التفكير بالإنجازات الفردية وتسجيل أهداف شخصية في المونديال.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.