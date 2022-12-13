محمد عبدالله حكماً رابعاً في مباراة الأرجنتين وكرواتيا

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحكم الدولي الإماراتي محمد عبدالله حسن، ليكون حكماً رابعاً في مباراة القمة التي تجمع اليوم منتخبي الأرجتنين وكرواتيا في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 في قطر، وسيدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، علماً أن طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة محمد عبدالله حسن والحكمين المساعدين محمد أحمد الحمادي وحسن المهري سبق أن أدار مباراة منتخبي إسبانيا وكوستاريكا والكاميرون وصربيا، وظهر وفقاً لمحللين رياضيين بأداء تحكيمي مميز.

وكان محمد عبدالله قد عين أيضاً حكماً رابعاً في مباراة منتخبي فرنسا وإنجلترا في الدور ربع النهائي التي انتهت بفوز فرنسا 2-1، وتأهلها للدور نصف النهائي أمام منتخب المغرب. وتعد المرة الثانية على التوالي التي يتواجد فيها محمد عبدالله في كأس العالم كحكم ساحة في حين يعد الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم أول حكم إماراتي يتواجد في كأس العالم في ثلاث نسخ في 94 و98 و2022. الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو يدير المباراة من الساحة.

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