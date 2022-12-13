تاليافيكو: قمنا بتحليل طريقة لعب كرواتيا

رفض المدافع الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو الدخول في مقارنات بين مباراة اليوم وما حصل في روسيا 2018، قائلاً «كرواتيا مرة أخرى في الدور نصف النهائي. إنهم فريق جيد. هناك بعض أوجه التشابه (مع 2018) لكنها ستكون مباراة مختلفة تماماً عن تلك التي لعبناها قبل أربعة أعوام».

وتابع «لدينا أسلحة جديدة ولدينا خبرة من تلك المباراة السابقة»، مشيراً إلى أنه «قمنا بتحليل طريقة لعب كرواتيا ونعلم أنه يملكون لاعبين رائعين يتمتعون بكفاءة عالية في وسط الملعب».

وتحدث مدافع ليون الفرنسي عن تجربة اللعب بجانب القائد ليونيل ميسي الذي أظهر شخصية نارية في ربع النهائي ضد هولندا، قائلاً «بالنسبة لنا هو قائدنا. هو من يدفعنا ويحفزنا».

واعتبر أن وجود ميسي يعطي الأرجنتين «أفضلية خاصة على أرضية الملعب. نحن نعرف أننا نملك ليونيل ميسي وهذا يشكل حافزاً كبيراً بالنسبة لنا»، مضيفاً «نحن نعمل معاً جميعاً من أجل تحقيق حلمنا وبإمكاننا فعل ذلك بوجود ميسي إلى جانبنا».

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