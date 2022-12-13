مودريتش يحذّر من التفكير بلاعب واحد اسمه «ميسي»

قال لوكا مودريتش، لاعب المنتخب الكرواتي، إنه يجب على منتخب بلاده أن يلعب «مباراة العمر» للتغلب على المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي اليوم، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم، المقامة حالياً في قطر.

وبينما يعلم مودريتش أن إيقاف ميسي سيكون حاسماً، حذّر مودريتش المنتخب الكرواتي، بقيادة المدرب زلاتكو داليتش، من أن يصبح تركيزهم منصباً على لاعب واحد.

وقال مودريتش في مقابلة مع «أر.تي.في.إي»: «أريد أن ألعب، ولكن ليس ضد لاعب واحد».

وأضاف: «بالطبع ميسي لاعب ممتاز، سنواجه مشكلات لإيقافه، ولكننا جاهزون وسنبذل قصارى جهدنا».

وأردف: «الأرجنتين فريق كبير. سنحاول لعب أفضل مباراة في البطولة، أفضل مباراة في حياتنا. أتمنّى أن يكون هذا كافياً للوصول للنهائي».

وتوقع عدد قليل أن تكرر كرواتيا أداءها البطولي الذي قدمته في 2018، في مونديال قطر، وبينما يعتقد مودريتش أن هذا كان مناسباً لهم، كشف عن أنه حذر زملاءه في ريال مدريد من جودة لاعبي المنتخب الكرواتي قبل انطلاق البطولة.

وقال مودريتش: «من الطبيعي أن ينظر الكل إلى المنتخبات الكبرى. ونظراً لأننا من المنتخبات الصغيرة، لم يحتسبنا أحد».

وأكد: «ولكننا لا نمانع أن الآخرين مرشحون لنيل اللقب ونحن في الظل. يمكننا فقط أن نبذل أقصى ما عندنا، وأن نحاول بقوة، وهذه هي نقطة قوتنا».

وأردف: «قبل أن أغادر للمشاركة في كأس العالم، تحدثنا كثيراً في غرفة خلع الملابس بمدريد، وقلت لهم: احذروا من كرواتيا».

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