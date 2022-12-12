رئيس الحكومة المغربية: نحلم بالتأهل لنهائي كأس العالم

أثنى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، على الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر، بعدما أصبح أول فريق عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي لكأس العالم، عقب الفوز على البرتغال بهدف دون رد في دور الثمانية، وقال «نحلم بالتأهل لنهائي كأس العالم». ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «هسبريس» المغربية عن أخنوش قوله، في رسالة عبر شبكة «فيس بوك» «أشكر كل من أسهم في جعل هذا الحلم ممكناً، بفضل إنجازكم غير المسبوق أصبح المغرب حدثاً، وحظيتم باهتمام وبتقدير العالم أجمع، ومعكم أصبح حلم النهائي متاحاً».

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