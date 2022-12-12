«أسود الأطلس» ينهي لعنة طاردت إفريقيا لـ 32 سنة

أنهى المنتخب المغربي لكرة القدم اللعنة التي طاردت المنتخبات الإفريقيةلـ ٣٢ سنة في عبور دور الثمانية ببطولة كأس العالم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في مونديال «قطر 2022» للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية. وتأهل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي أول من أمس، عقب فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في دور الثمانية من البطولة، ليحقق إنجازاً تاريخياً باسمه واسم العرب وإفريقيا.

ورغم أن المنتخبات الإفريقية حققت نتائج جيدة على مستوى بطولات الناشئين والشباب والدورات الأولمبية، إلا أنه لا يوجد منتخب إفريقي نجح في عبور دور الثمانية على مستوى الرجال باستثناء الإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب في النسخة الحالية من البطولة.

وقال سفيان أمرابط نجم المنتخب المغربي في تصريح صحافي: «إنه حقاً شيء لا يصدق، أنا فخور للغاية. الأمر أشبه بالحلم، لا يمكن تصديق أننا وصلنا للدور قبل النهائي». وكانت أحلام المنتخبات الإفريقية متمثلة في الظهور المشرف أمام أفضل منتخبات العالم، وكان أقصى طموحها عبور دور المجموعات. وعوض المغرب بذلك ثلاث محاولات سابقة انتهت بالفشل للكاميرون والسنغال وغانا.

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