رونالدو يبقى في قطر رغم مغادرة البرتغال

غادر المنتخب البرتغالي لكرة القدم الدوحة عائداً إلى البرتغال بعدما ودع بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في قطر. وودع المنتخب البرتغالي منافسات بطولة كأس العالم «قطر 2022» عقب الخسارة أمام المنتخب المغربي صفر - 1 أول من أمس، في دور الثمانية من البطولة، ولكن مجموعة مكونة من 10 لاعبين بمن فيهم النجم كريستيانو رونالدو، ظلوا مع عائلاتهم في قطر، وفقاً لما أكده الاتحاد البرتغالي أمس. وترك اللاعبون مقر إقامة المنتخب البرتغالي في الدوحة صباح أمس، فيما توجهت بقية البعثة إلى المطار، كما ظل رافاييل جوريرو لاعب فريق بوروسيا دورتموند في قطر مثل رونالدو ولاعبين آخرين.

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