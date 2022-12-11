زلاتكو يُرعب ميسي و«التانغو» بركلات الترجيح وذكريات «روسيا»

حقّق منتخب كرواتيا مفاجأة مدوية بعدما تغلب، أول من أمس، على المرشح الأبرز للتتويج بلقب كأس العالم «قطر 2022»، البرازيل، بركلات الترجيح 4 - 2 عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل وصيف نسخة مونديال روسيا، إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه. وسيخوض منتخب كرواتيا مواجهة أخرى من العيار الثقيل، عندما يلتقي الأرجنتين في دور الـ4 بعد غدٍ على استاد لوسيل، إذ تُعد هذه المواجهة الثالثة تاريخياً التي تجمع المنتخبين في كأس العالم.

ويمتلك مدرب كرواتيا، زلاتكو داليتش، ذكريات جميلة خلال مواجهة الأرجنتين، بعد أن قاد منتخبه لإلحاق هزيمة قاسية وكبيرة بثلاثية نظيفة على الأرجنتين، بقيادة ليونيل ميسي، في مونديال روسيا بدور المجموعات.

وترتبط كرواتيا بقصة نجاح تاريخية مع الأشواط الإضافية، وركلات الترجيح، ففي مونديال روسيا فازت على الدنمارك بركلات الترجيح في طريقها إلى ربع النهائي، ثم فازت على روسيا بالركلات أيضاً في دور الـ8، وعلى إنجلترا في نصف النهائي 2-1 بعد شوطين إضافيين، قبل الخسارة من فرنسا في النهائي 4 - 2.

وفي المونديال القطري الحالي، تخطت عقبة اليابان بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1، ثم على البرازيل، بعد التعادل 1-1.

والمصادفة أن الأرجنتين تعد «تميمة الحظ» بالنسبة للإنجازات التاريخية التي حققها منتخب كرواتيا في مشاركاته السابقة في المونديال، إذ التقى الفريقان للمرة الأولى في كأس العالم 1998، وحقق «التانغو» الفوز بهدف دون رد في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة، ثم تأهل المنتخبان إلى دور الـ16، وودع منتخب الأرجنتين البطولة بخسارته في ربع النهائي أمام هولندا، بينما حقق منتخب كرواتيا إنجازاً تاريخياً بحصوله على الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث.

أما المرة الثانية التي التقى فيها المنتخبان فكانت في النسخة الماضية (روسيا 2018)، وحقق منتخب كرواتيا فوزاً كبيراً على الأرجنتين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بثلاثة أهداف دون رد، وواصل المنتخب الكرواتي مشواره في البطولة بتأهله إلى النهائي، وحصل على المركز الثاني في إنجاز تاريخي عقب خسارته أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويراهن منتخب كرواتيا على مدرب العين السابق، زلاتكو داليتش، الذي تحول إلى رمز في بلاده، بعد أن قاد المنتخب الكرواتي لأبرز الإنجازات عبر تاريخه، ومازال زلاتكو مستمراً في صناعة تاريخ مميز مع منتخب بلاده، إذ بات قريباً جداً من الصراع على اللقب العالمي مجدداً، بعد أن بلغ دور الأربعة على حساب منتخب عريق وكبير مثل البرازيل عقب الفوز عليه بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين 1-1.

وسيشكل المدرب، البالغ من العمر 56 عاماً، عقبة وتهديداً مرعباً لطموحات النجم ليونيل ميسي و«التانغو» بشكل عام في تحقيق حلم الفوز بلقب كأس العالم، إذ إن زلاتكو أصبح خبيراً ومتمرساً في التعامل مع مباريات الأدوار الإقصائية في المونديال، كما أنه تفوق على الأرجنتين على استاد «نيزني نوفغورود»، في روسيا بنتيجة تاريخية.

وخلال الفترة التي أعقبت رحيل زلاتكو عن تدريب نادي العين عاش المدرب لحظات صعبة، إذ حصل خلالها على عرض لتدريب تايلاند مقابل أربعة ملايين دولار، لكنه أظهر تفانيه وحبه لمنتخب بلاده ووافق على العمل كمدرب طوارئ، حين كانت كرواتيا تعاني في سبيل بلوغ كأس العالم 2018، ونجح في ذلك، ولاتزال قصته المميزة مستمرة مع كرواتيا في مونديال قطر، بانتظار تحقيق الحلم الذي طال انتظاره للكروات، وهو الفوز بكأس العالم، لكن ذلك يتطلب منه أولاً تجاوز عقبة منتخب كبير ومتمرس مثل الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في دور نصف النهائي الثلاثاء المقبل.

والمفارقة أنه قبل لقاء البرازيل، كان منتخب الأرجنتين الوحيد الذي فاز عليه كرواتيا، بين كل لقاءات المنتخب الأوروبي مع منتخبات أميركا اللاتينية، لكنه أول من أمس فك العقدة، وألحق بالبرازيل الهزيمة الأولى في مواجهاته معه، وإن كانت من خلال ركلات الترجيح، لكنها أدت المهمة ومكنت كرواتيا من بلوغ نصف النهائي، والاقتراب أكثر من المباراة النهائية ولقب المونديال.

ومن جانب الأرجنتين فقد عانت الأمرّين أمام هولندا في ربع النهائي، بعد أن تعادلت معها في الدقائق الأخيرة 2-2، ثم احتكما لشوطين إضافيين، وركلات الترجيح التي ابتسمت لـ«التانغو»، بينما مع كرواتيا قد تكون الأمور مختلفة بالنظر إلى تمرّس الكروات في ركلات الترجيح، وامتلاكهم حارساً مميزاً هو ليفاكوفيتش.

كرواتيا والأشواط الإضافية وركلات الترجيح

مونديال روسيا 2018:

■ تخطت الدنمارك بركلات الترجيح في ثمن النهائي.

■ فازت على روسيا بالركلات أيضاً في ربع النهائي.

■ تجاوزت إنجلترا بعد التمديد لشوطين إضافيين في نصف النهائي بنتيجة 2-1.

مونديال قطر 2022:

■ فازت على اليابان في ثمن النهائي بركلات الترجيح.

■ تخطت المرشح الأبرز للقب منتخب البرازيل بركلات الترجيح.

قاد زلاتكو منتخب بلاده كرواتيا للفوز على الأرجنتين 3-0 في آخر مواجهة بينهما في الدور الأول بمونديال روسيا.

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