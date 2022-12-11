نيمار: لا أعرف إن كنت سألعب مجدداً للبرازيل

قال نجم منتخب البرازيل نيمار، أول من أمس، عقب الخروج المخيب من مونديال قطر، من بوابة ربع النهائي، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام كرواتيا، إنه غير متأكد مما إذا كان سيلعب مرة أخرى مع منتخب بلاده، بعدما تجرع خسارة مؤلمة. وقال نيمار في تصريحات صحافية: «بصراحة لا أعرف إن كنت سألعب مجدداً مع البرازيل. أعتقد أن أي حديث الآن سيكون سيئاً، ربما لا أفكر بشكل صحيح، دعونا نرَ ما سيحدث في المستقبل». وتابع: «أريد بعض الوقت للتفكير في الأمر، وما أريده لنفسي. لن أغلق الأبواب أمام اللعب مع البرازيل، ولا أقول بنسبة 100% إنني سأعود». وقال داني ألفيس، زميل نيمار، إنه سيعتزل اللعب دولياً، لكنه سيواصل اللعب على مستوى الأندية.

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