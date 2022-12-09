هاتف ضائع من فان غال يكشف تفاصيل مثيرة لمفاوضات اليونايتد مع هداف هولندا

كشفت وسائل إعلام هولندية عن تفاصيل مثيرة حول دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم هداف منتخب هولندا في كأس العالم 2022 كودي غاكبو.



وذكرت صحيفة "تليغراف" أن إدارة اليونايتد تواصلت مع مدرب منتخب هولندا لويس فان غال من أجل التواصل مع مهاجم "الطواحين" غاكبو.



وأشارت إلى أن فان غال نسي هاتفه في المرحاض وحصل عليه صحافي هولندي والذي ضغط على زر الطاقة لمعرفة هوية مالك الهاتف، ووجد صورة المدرب الهولندي إلى جانب زوجته كخلفية لشاشة الهاتف.



وأضافت "الصحافي وجد أن هناك مكالمتين لم يتم الرد عليهما، والمكالمتان باسم مانشستر يونايتد، قبل أن يعيد الهاتف إلى المدرب الهولندي".



وبينت أن مانشستر يونايتد مهتم بضم لاعب إيندهوفن الهولندي، إذ إن النادي الإنجليزي مستعد لدفع 82.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع هداف "الطواحين" في المونديال.