«فيفا» يعاقب كرواتيا وصربيا لأسباب سياسية

عاقب الاتحاد الدولي (فيفا) بالغرامة المالية اتحادي كرواتيا وصربيا لأسباب سياسية. وتمت معاقبة كرواتيا بغرامة 50 ألف فرنك سويسري، بسبب هتافات كراهية من بعض جماهيره تجاه الحارس الكندي بوريان ذي الأصول الصربية.

ويعود سبب مهاجمة بوريان لكونه من العائلات الصربية التي فرت من كرواتيا إبان الحرب الأهلية مع صربيا، بعد تفكك يوغسلافيا السابقة. في المقابل تم تغريم صربيا بـ20 ألف فرنك سويسري بسبب إساءته لكوسوفو من خلال خريطة معلقة في غرفة ملابس الفريق.

وفي قضية ثالثة تسببت ستة إنذارات للاعبي «الأخضر» في البطولة في غرامة مالية للاتحاد السعودي بـ15 ألف فرنك سويسري عن كل مباراة.

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