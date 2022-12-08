مودريتش متفائل بقدرة كرواتيا على تخطي البرازيل

أبدى لوكا مودريتش، نجم منتخب كرواتيا تفاؤله بقدره فريقه على التأهل للدور قبل النهائي بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، واجتياز عقبة المنتخب البرازيلي، في لقائهما بدور الثمانية للمونديال غدا. ويسعى المنتخب الكرواتي لبلوغ المربع الذهبي في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، عندما يلاقي منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمونديال برصيد 5 ألقاب، غدا على ملعب (المدينة التعليمية).

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة، اليوم "نحن عندنا جوانب قوتنا التي نتمتع بها وعندنا ثقة ويقين في قدراتنا وهكذا سيكون أداءنا غدا". وتحدث مودريتش عن كبر معدل أعمار منتخب كرواتيا في البطولة، والمقارنة بين اللاعبين الصغار والقدامى، قال مودريتش "أعتقد أن لاعبينا الكبار يحققون الانتصارات التي تقف إلى جوارنا الآن".

وردا على سؤال بشأن الأجواء في قطر وهل يشعر بالإثارة في لقاءات المونديال، رد نجم منتخب كرواتيا المخضرم "فيما يتعلق بتنظيم المونديال وأجواء الملاعب أرى أنها رائعة ومذهلة. نحن نستمتع بهذه النسخة من كأس العالم".

من جانبه، أكد زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا استعداد الفريق للقاء، حيث قال "أمامنا تدريب جدي وحصة تدريبية تحضيرا للمباراة التي سنخوضها ونعمل على التعافي من مباراتنا أمام اليابان في دور الـ16". وأضاف داليتش، الذي قاد كرواتيا للصعود إلى المباراة النهائية في نسخة المسابقة الماضية عام 2018 بروسيا "لقد حققنا إنجازا كبيرا بوصولنا إلى دور الثمانية هنا وهذا انجاز عظيم لنا وللمنتخب الوطني ولكرواتيا". أضاف المدرب الكرواتي "نحن الآن سنواجه منافسنا الذي يعد أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب ولذلك يجب أن نكون منصفين وواضحين ونتمنى أن نكون قادرين على تحقيق النتائج المرجوة".