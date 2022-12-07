محمد بن راشد: أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المنتخب المغربي على تأهله للدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم بفوزه على إسبانيا، أمس، بركلات الترجيح 3-صفر، (الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر).

وقال صاحب السمو على حسابه في «تويتر»: «المستحيل ليس مغربياً.. المستحيل ليس عربياً.. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم».

وغرّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على حسابه قائلاً: «مبروك للمغرب هذا الفوز المستحق والأداء البطولي المتميز.. أسود الأطلس سجلوا اليوم إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية بالتأهل لدور الثمانية».

وكان المنتخب المغربي قد صنع التاريخ على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة وقدم أداء رجولياً ليصبح أول منتخب عربي بلغ دور الثمانية.

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