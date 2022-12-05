«لاعب بديل» يسجل أول «هاتريك» في كأس العالم

وقع اختيار مدرب الأرجنتين فرانشيسكو أولازار في عام 1930، على جييرمو ستابيلي، ليكون ضمن دكة بدلاء «التانغو» في النسخة الأولى من نهائيات كأس العالم في الأوروغواي، إلا أن مصادفة قادته إلى انتزاع لقب صاحب أول هاتريك بتاريخ البطولة، ما أسهم لاحقاً في تتويجه كأول هداف في تاريخ الكأس العالمية.

وبدأت فصول رواية ستابيلي مع انضمامه في سن التاسعة إلى نادي سبورتيفو ميتان حيث لعب لخمس سنوات عرف خلالها أسرار اللعبة، ومن ثم الانتقال إلى نادي هيوراكان حيث كانت بداية مشواره الحقيقي، حيث لعب حتى عام 1930، حين تم اختياره من قبل مدرب الأرجنتين فرانشيسكو أولازار، ليكون ضمن دكة بدلاء «التانغو» المشارك في مونديال الأوروغواي.

ومع انطلاق أولى مواجهات الأرجنتين دفعت عصبية المهاجم تيشرو في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك، المدرب لاستبداله، والزج بستابيلي الذي لم يتوانَ عن استغلال الفرصة وإظهار قدراته العالية ليسجل ثلاثة أهداف، كانت «الهاتريك الأول» في تاريخ نهائيات المونديال، وقاد بها «التانغو» للفوز بنتيجة (6-3)، في خطوة أولى سمحت لستابيلي بالتواجد أساسياً في بقية المباريات، ومن ثم انتزاع لقب هداف البطولة برصيد ثمانية أهداف.

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