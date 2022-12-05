رهان على مودريتش لتعطيل «الكمبيوتر»

يمني المنتخب الياباني النفس بمواصلة مشواره الرائع في مونديال قطر وبلوغ ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، وذلك حين يتسلح بخبرته الأوروبية وإنجاز الدور الأول لمواجهة كرواتيا ونجمها لوكا مودريتش اليوم على ملعب الجنوب في الوكرة. وعندما سُحِبت قرعة النهائيات في أبريل الماضي، لم يكن أشد المتفائلين يتوقع أن يخرج المنتخب الياباني «على قيد الحياة» من المجموعة الخامسة، بعدما أوقعته مع العملاقين الألماني والإسباني.

وتراهن كرواتيا وصيفة بطل العالم في «روسيا 2018» على الخبرة الكبيرة لأفضل لاعب في العالم في تلك السنة نجم وصانع ألعاب ريال مدريد لوكا مودريتش، وذلك لوضع حد للطموحات اليابانية، خصوصاً أن كرواتيا تضم نجوماً مميزين أيضاً على غرار كاراميتش وبيريزيتش وآخرين. في المقابل أكد «الساموراي الأزرق» أن لا شيء مستحيلاً في كرة القدم، ليس بحصوله على بطاقة تأهله وحسب بل بتصدره المجموعة أمام إسبانيا، متسبباً بإقصاء ألمانيا بطلة العالم أربع مرات من الدور الأول للنسخة الثانية توالياً بعدما صدمها افتتاحاً 2-1، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام «لا روخا» ختاماً.

ونجح اليابانيون في رفع مستوى التحدي،

والآن، سيكون «الساموراي الأزرق» أمام تحدّي الخبرة والروح القتالية في مواجهة لوكا مودريتش ورفاقه.

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