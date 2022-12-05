إخفاق المونديال يفسد احتفالية «الألفية» على المنتخب الألماني

كان منتظراً ومخططاً أن يحظى المنتخب الألماني لكرة القدم باحتفالية كبيرة وتاريخية بمباراته الدولية رقم 1000 من خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، جاء إخفاق الفريق في البطولة ليضع هذه الاحتفالية في مأزق حقيقي. وخاض المنتخب الألماني حتى الآن 997 مباراة دولية، وكان من المتوقع أن تكون مباراته رقم 1000 في الدور قبل النهائي للمونديال القطري، ولكن الفريق ودّع البطولة مبكراً من الدور الأول لتصبح المباراة المرجحة لهذه الاحتفالية هي إحدى المباريات الودية في منتصف 2023، ما قد يفقد الاحتفالية كثيراً من بريقها.

وفيما يعمل الاتحاد الألماني للعبة حالياً على دراسة أسباب الإخفاق في مونديال 2022، يحتاج الاتحاد في الوقت نفسه للتفكير في هذه الاحتفالية، التي لن تحدث في 14 ديسمبر الجاري على استاد «البيت» في الخور مثلما كان متوقعاً.

ولم يتحدد حتى الآن موعد أو مكان أو الطرف الثاني للمباراة، التي سيحتفل فيها المنتخب الألماني بهذه الاحتفالية، ولكنه من المنتظر الآن أن تقام في يونيو 2023.

ويخوض المنتخب الألماني في مارس المقبل أول مباراتين استعداداً لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا.

وسترفع المباراتان بهذا رصيد المنتخب الألماني إلى 999 مباراة دولية؛ علماً بأن المباريات الـ997 التي خاضها الفريق حتى الآن شهدت 576 انتصاراً و207 تعادلات و213 هزيمة. ومن المنتظر أن تكون أبرز الخيارات أمام المنتخب الألماني هي منتخبات إنجلترا وفرنسا وبلجيكا والنمسا، التي ستخوض تصفيات يورو 2024.

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