نجم سويسرا يحذر من رونالدو في هذه الحالة

حذّر المهاجم الدولي السويسري جيردان شاكيري من وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ابن الـ 37 عاماً خارج الحسابات، وذلك عندما يلتقي المنتخبان الثلاثاء ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لمونديال قطر لكرة القدم.



قال شاكيري بعد حصة تمرينية الأحد للصحافيين "لا يمكن أن تضع جانباً كريستيانو، فهو أحد أبرز اللاعبين في العالم إلى جانب (الأرجنتيني ليونيل) ميسي".



وتابع مهاجم ليفربول الانجليزي وبايرن ميونخ الالماني السابق "بامكان هذا اللاعب أن يسجل في أي ثانية ودقيقة، يملك الخبرة والجميع يعلم كم هو مهم بالنسبة للبرتغال ولفريقه".



وساهم شاكيري في فوز "ناتي" على صربيا 3-2 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات دور المجموعات، بافتتاحه التسجيل وقاد سويسرا لبلوغ ثمن النهائي.



واقتصر حصاد رونالدو الذي حرّره ناديه مانشستر يونايتد الانجليزي من عقده بعد تصريحاته النارية في مقابلة انتقد فيها "الشياطين الحمر" ومدربه الهولندي إريك تن هاغ، في مونديال قطر على هدف يتيم من ركلة جزاء في الفوز على غانا 3-2 في مستهل مباريات البرتغال في دور المجموعات.



ورغم انتقال شاكيري للعب في صفوف شيكاغو فاير الأميركي، يدرك جيداً أنه بغض النظر عن التهديد الذي يشكّله رونالدو، هناك أيضاً عدة لاعبين في البرتغال بامكانهم خلق الفارق وتهديد منتخب بلاده.



قال "علينا أن نعرف أيضاً بقية اللاعبين، لان الامر لا يقتصر فقط على رونالدو. لديهم العديد من اللاعبين الجيدين وشبان بامكانهم إحداث فرق كبير ونحتاج إلى تقديم أداء جيد لاننا نخوض الأدوار الإقصائية، وأي شيء ممكن أن يحدث...".



وعلى الرغم من أن شاكيري فرض نفسه كورقة رابحة وقوة إبداعية في سويسرا، يؤكد أن مفتاح فرص نجاحه منتخب "ناتي" ترتكز على القدرة الجماعية، مشدداً على أن "المفتاح هو أن يقدم المنتخب أداء استثنائيا. لا يوجد كريستيانو (رونالدو) في فريقنا، نحن بحاجة إلى الفريق بأكمله لننجح. إذا تضامن الجميع وقدموا أعلى مستويات في الأداء، أنا متأكد أننا نملك فرصة للمضي قدماً".



وتواجه المنتخبان مرتين في دوري الأمم الأوروبية في يونيو، ففازت البرتغال في الاولى على أرضها في لشبونة برباعية نظيفة، منها هدفان لرونالدو، قبل أن تثأر سويسرا بعد اسبوع في الإياب بفوزها 1-صفر في جنيف.



يرى شاكيري ان الضغوطات المتزايدة والتي تتولد من واقع المشاركة في أدوار خروج المغلوب في كأس العالم يجعل من المواجهات السابقة مجرد ذكرى.



أضاف "نعرف المنتخب البرتغالي جيداً، لعبنا ضده عدة مرات في مباريات ودية، في دوري الأمم. خسرنا بعضها وفزنا بالبعض الآخر، وبالنسبة لي كل الاحتمالات مشرّعة، هي مباراة خروج المغلوب وسيلعبون بشكل جيد".