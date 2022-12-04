2.45 مليون مشجع حضروا مباريات دور المجموعات

بلغ عدد الحضور في المباريات الـ48 من دور المجموعات لمونديال قطر 2.45 مليون مشجع، ما معدله 96% من سعة الملاعب، وذلك وفق الأرقام التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورغم دعوات المقاطعة للنهائيات الأولى في الشرق الأوسط والمنطقة العربية على خلفية السجل الحقوقي للإمارة الخليجية الغنية بالغاز، أفاد فيفا بأن دور المجموعات في النسخة الـ22 تجاوز رقم الـ2.17 مليون في مونديال روسيا قبل أربعة أعوام.

ووفق أرقام الاتحاد الدولي، كانت مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة والتي حقق فيها ليونيل ميسي ورفاقه فوزاً مصيرياً 2-صفر بعد هزيمة صادمة افتتاحاً أمام السعودية 1-2، الأعلى حضوراً في المدرجات منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994 إذ بلغ عدد الجمهور في ملعب لوسيل 88 ألفاً و966 متفرجاً.

ورغم هذه الأرقام التي تترافق مع متابعة تلفزيونية قوية أيضاً حول العالم، لا تزال الانتقادات تنهال على الدولة المضيفة، كما كانت الحال منذ منحها حق التنظيم عام 2010، سواء في موضوع احترام حقوق الإنسان أو حتى حماية البيئة.

وأبرز الاتحاد الدولي أمس أن دور المجموعات أسفر عن تأهل منتخبات من جميع القارات إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ثلاثة منها تحت لواء الاتحاد الآسيوي (أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية) للمرة الأولى أيضاً.

وتأهل للمرة الثانية فقط منتخبان إفريقيان (السنغال والمغرب)، بعد أولى عام 2014.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.