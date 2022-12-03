بلينكن سيشجع فرنسا إذا خرجت أميركا من كأس العالم

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي قضى فترة طويلة من طفولته في باريس، إنه سيشجع المنتخب الفرنسي في كأس العالم لكرة القدم، إذا خرجت الولايات المتحدة قبل هذا الفريق الأوروبي. وأبلغ بلينكن القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي: أشجع منتخب الولايات المتحدة، لكن إذا لم يكن بوسعه الوصول إلى أدوار متقدمة، ففي هذه الحالة ‭‭»‬‬هيا أيها الزرق». في إشارة إلى بطل العالم 2018. وتلعب الولايات المتحدة مع هولندا في دور الـ16 لكأس العالم في قطر اليوم، بينما تلعب فرنسا مع بولندا غداً.

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