بيبي يريد المشاركة في مونديال 2026 وهو في الـ 43

يرى المدافع البرتغالي المخضرم بيبي (39 عاماً) أنه يستطيع المشاركة في النسخة التالية من البطولة العالمية في 2026. وقال بيبي في تصريح صحافي: «لا يمكنني القول إن المشاركة الحالية ستكون الأخيرة لي في كأس العالم. إنني هنا للاستمتاع بالبطولة الحالية، وأستطيع المشاركة في النسخة المقبلة».

وعندما تقام النسخة الثانية من المونديال عام 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيكون بيبي في الـ43 من عمره. والمفارقة أن مدربه سانتوس أيده، وقال إنه قادر على المشاركة في المزيد من بطولات كأس العالم.

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