هولندا تعتمد على «البجعة» في مواجهة أميركا

يخوض المنتخب الهولندي لكرة القدم قمة حامية الوطيس أمام نظيره الأميركي، اليوم، على استاد خليفة في الدوحة، في افتتاح الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022.

وعلَّق الحساب الرسمي للمنتخب الهولندي لكرة القدم في «تويتر» على المواجهة بـ«معركة مع الولايات» في إشارة إلى الاختبار الصعب الذي ينتظر «الطواحين» في سعيهم إلى الذهاب بعيداً في البطولة، وفك النحس الذي يلازمهم فيها بخسارتهم ثلاث مباريات نهائية بفوارق ضيقة أعوام 1974 و1978 و2010.

وتعتمد هولندا على لويس فان غال، الملقب بـ«البجعة»، بسبب فمه الكبير وحنكه السميك، والذي يقود المنتخب في ولايته الثانية (2012-2014)، وتحديداً في مونديال 2014 عندما تخطى المكسيك بصعوبة 2-1 بهدف قاتل لكلاس-يان هونتيلار من ركلة جزاء (90+4)، ثم كوستاريكا في ربع النهائي بركلات الترجيح التي أطاحته من نصف النهائي على يد الأرجنتين قبل أن يكسب البرازيل المضيفة بثلاثية نظيفة.

في المقابل، لم تصل الولايات المتحدة، العائدة إلى العرس العالمي بعد غيابها عن النسخة الأخيرة في روسيا على غرار هولندا، إلى ربع النهائي سوى مرة واحدة عام 2002، حين انتهى مشوارها على يد ألمانيا، علماً أنها خاضت مباراتين في دور المجموعات عام 1930 في النسخة الأولى قبل خوض نصف النهائي.

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