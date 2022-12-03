خاكبو يكشف نوايا هولندا: هدفنا أن نكون أبطالاً للعالم

كشف نجم المنتخب الهولندي الصاعد كودي خاكبو، عن رغبة جامحة لأبناء «الطواحين» في الفوز على أميركا، اليوم، في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022، وقال كودي خاكبو: «نريد الفوز في كل مباراة، واحدة تلو الأخرى، لأن هدفنا هو أن نكون أبطالاً للعالم».

وأضاف خاكبو الذي أصبح أول لاعب هولندي يهز الشباك في المباريات الثلاث في دور المجموعات، وثاني لاعب يفتتح التسجيل ثلاث مرات في دور المجموعات عينه، بعد الإيطالي أليساندرو ألتوبيلي في 1986، «نعمل بجد من أجل ذلك».

وتابع لاعب أيندهوفن، البالغ 23 عاماً: «من المهم دائماً هز الشباك، بالتأكيد، ولكنني سعيد بمساعدتي المنتخب»، في إشارة إلى تسجيله ثلاثة أهداف حتى الآن، وتقاسمه صدارة لائحة الهدافين مع أمثال الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي ماركوس راشفورد، والإسباني ألفارو موراتا.

أكد لاعب وسط أتالانتا الإيطالي مارتن دي رون، «هدفنا واضح، نريد الفوز بكأس العالم»، مضيفاً «هذه هي العقلية التي تحتاجها بخلاف ذلك، ما الهدف من الوجود هنا؟». وتابع: «هناك طريق طويل يتعين علينا أن نقطعه، ولكننا الآن في الدور الثاني.. لا توجد مباريات سهلة.. انظروا فقط إلى مواجهتنا ضد الإكوادور (1-1).. لا توجد مباريات سهلة في هذه النسخة لكأس العالم، وسيكون عليك الفوز على الجميع إذا كنت تريد الفوز بها». وشدّد المدرب لويس فان خال، (71 عاماً)، على أن «المرحلة التالية هي الأهم في البطولة، ويمكن أن نبدأ بشعور إيجابي».

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