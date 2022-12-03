أوروغواي تودّع بالدموع

ودّع منتخب أوروغواي، أمس، بطولة كأس العالم، رغم فوزه على منتخب غانا 2/صفر، وذلك بسبب فوز كوريا الجنوبية 2-1 على البرتغال. ولم يكن فوز أوروغواي كافياً للتأهل في مباراة تألق فيها لويس سواريز الذي أسهم في فوز منتخب بلاده، كونه حل ثالثاً بفارق الأهداف في المجموعة الثامنة. وعلى استاد الجنوب فاز منتخب أوروغواي بهدفين نظيفين سجلهما جيورجيان دي ارسكايتا في الدقيقتين 26 و32.

وبهذه النتائج، تصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد ست نقاط، وجاء في المركز الثاني المنتخب الكوري الجنوبي برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف المسجلة أمام أوروغواي، فيما جاء منتخب غانا في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط. وظهر لويس سواريز وهو يبكي بشدة خلال الدقائق الأخيرة بعد أن سمع خبر فوز كوريا على البرتغال، وكذلك لكونه آخر مونديال له مع منتخب بلاده، بعد أن تقدم في السن حيث يبلغ من العمر حالياً 35 سنة.

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