الخزري يعتزل اللعب الدولي مع تونس

قال المهاجم وهبي الخزري إنه سيضع حداً لمسيرته الدولية مع منتخب تونس بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم لكرة القدم في قطر، رغم تسجيله هدف الفوز التاريخي على فرنسا حاملة اللقب الأربعاء الماضي. وقال الخزري في تصريح صحافي: «عقب مباراة تونس، وفي اجتماع ضم كل اللاعبين والجهازين الفني والإداري، أخبرت الجميع بأن هذه اللحظة مناسبة، وشكرت الجميع وتمنيت لهم التوفيق». وأضاف اللاعب الذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف مع تونس في نسختي كأس العالم 2018 و2022: «فخور بما قدمته لبلدي خلال السنوات الماضية، وأعتقد أن المستقبل لهذا الجيل».

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