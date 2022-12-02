رئيس اتحاد الكرة الألماني يحدد الخطوة المقبلة عقب "نكسة المونديال"

أبدى رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نيوندورف، أسفه لإقصاء منتخب "الماكينات" المبكر من نهائيات كأس العالم في قطر.



وأوضح نيوندورف أن هذا الخروج "مؤلم للغاية'' داعياً إلى اجتماع مع مسؤولي الاتحاد لتحليل الموقف.



وقال نويندورف في مؤتمر صحافي عقده بمطار الدوحة، اليوم الجمعة، أثناء مغادرة بعثة المنتخب الألماني العاصمة القطرية: "يمكنكم أن تتخيلوا أن مسار اليوم السابق يمثل خيبة أمل مريرة لنا، الخروج من البطولة يؤلم كثيراً".



وأضاف نويندورف: "رغم ذلك، يتعين علينا أن نتطلع للأمام، وبالتالي سوف نشرع في إجراء منظم بشأن كيفية التعامل مع هذا الوضع".



وتغلب منتخب ألمانيا 4-2 على نظيره الكوستاريكي، أمس الخميس، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات بالمونديال، ليودعا المسابقة سوياً، بعدما اقتنص منتخبا اليابان وإسبانيا ورقتي الترشح عن تلك المجموعات للأدوار الإقصائية.



وكان المنتخب الياباني تغلب 2-1 على منتخب إسبانيا، في المباراة التي جرت بينهما بذات الجولة، في نفس توقيت لقاء ألمانيا وكوستاريكا.



وأعلن نويندورف عن لقاء مرتقب مع المدير الفني لمنتخب ألمانيا هانزي فليك، ومدير الاتحاد الألماني أوليفر بيرهوف، ونائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم هانز يواخيم فاتسكه، الأسبوع المقبل.



وأوضح نويندورف أن الهدف من هذا اللقاء هو إجراء تحليل مبدئي للبطولة وكذلك تطوير آفاق الفترة التي تلي مونديال قطر 2022، بهدف الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا.



وشدد رئيس اتحاد الكرة الألماني: "انطلاقاً من هذا الأساس سنجري محادثات أخرى".