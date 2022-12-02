تعرف إلى احتمالية مواجهة القرن بين "أرجنتين ميسي" مع "برتغال رونالدو" (صور)

يكتمل اليوم الجمعة عقد المتأهلين لدور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة وهو ما سيكشف عن المواجهات نارية بين المنتخبات الصاعدة، وفي ظل استمرار سيطرة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على الأضواء يهتم البعض بإمكانية حدوث مواجهة مبكرة بين الجانبين.

لقد ضمنت كل من الارجنتين والبرتغال التأهل إلى دور الستة عشر لكن بالنسبة لـ"برازيل أوروبا" فإن مسألة الصعود متصدرة للمجموعة لم تحسم بعض إذ تنافسها على البطاقة غانا التي تخوض مواجهة قوية أمام الأورغواي بينما تلعب البرتغال في مواجهة كوريا الجنوبية الباحثة هي الأخرى عن الصعود.

ويوجد سيناريو واحد يضمن لعشاق كرة القدم مشاهدة "مواجهة القرن" بين ميسي-كرستيانو إذ أن خسارة البرتغال في مواجهة كوريا الجنوبية بأربعة أهداف وفوز غانا بأي نتيجة يجعلها صعودها إلى دور الستة عشر عبر بوابة المركز الثاني لتتجه بذلك إلى المسار الثاني ومواجهة متصدر المجموعة السابعة وهو المسار الذي قد ينتهي بمواجهة بين الارجنتين والبرتغال في نصف النهائي الذي سيكون تاريخياً.

يذكر أن الأرجنتين ستواجه استراليا في دور الستة عشر وفي حال فوزها ستلتقي في الدور ربع النهائي المتأهل من مواجهة هولندا وأمريكا، بينما في المقابل في حال صعدت البرتغال ثانياً فإنها ستلتقي في دور الستة عشر بمتصدر المجموعة السابعة التي تحتلها البرازيل حالياً، وفي حال نجحت في تجاوزها فإنها ستضرب موعداً في ربع النهائي مع الصاعد من لقاء اليابان وكرواتيا.