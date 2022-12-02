رمسة مونديال

مستوى

يرى متابعون رياضيون أن المستوى الفني الذي قدمه المنتخب السعودي في مونديال قطر الحالي أثبت أن الكرة العربية الآسيوية قادرة على مقارعة المنتخبات العالمية، ودعوا إلى دراسة التجربة السعودية للاستفادة منها، رغم عدم تأهل «الأخضر» إلى الدور الثاني.

مشجعة

ذرفت مشجعة تونسية دموع الحزن، وذلك لحظة تسجيل فرنسا هدف التعادل القاتل على منتخب بلدها أول من أمس، لكن الابتسامة عادت إليها سريعاً، بعد قرار الحكم إلغاء الهدف، بعد الرجوع إلى تقنية «الفار»، لتحقق تونس انتصاراً تاريخياً على فرنسا رغم خروجها من الدور الأول.

الدوسري

تحامل لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري على الآلام جراء إصابته بتمزق عضلي، وأكمل مباراة «الأخضر» أمام المكسيك في ختام مباريات المجموعة الثالثة أول من أمس، قبل أن يتوجه إلى المستشفى بعد نهاية اللقاء للوقوف على حجم الإصابة وعلاجها.

غموض

لايزال الغموض يكتنف مصير اللاعب الإنجليزي بن وايت الذي أعلن الاتحاد الإنجليزي عودته إلى بريطانيا لأسباب شخصية دون تحديدها، ما جعل الكثير من المغردين يشعرون بالقلق على اللاعب، ويتساءلون عن السبب الحقيقي وراء مغادرته المفاجئة.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.