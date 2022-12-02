كرواتيا تتأهل.. وبلجيكا خارج المونديال

حجزت كرواتيا، وصيفة 2018، بطاقتها إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022 بتعادلها مع بلجيكا صفر-صفر، أمس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

ودخل لوكا مودريتش ورفاقه اللقاء وهم في الصدارة بأربع نقاط، من تعادل سلبي مع المغرب، وفوز على كندا 4-1، فيما كانت بلجيكا ثالثة بثلاث نقاط، نالتها من فوز على كندا 1-صفر، مقابل خسارة صادمة أمام المغرب صفر-2.

وبتعادلها على استاد أحمد بن علي في الريان، تنازلت كرواتيا عن الصدارة لصالح المغرب الفائز على كندا 2-1، فيما ودّعت بلجيكا النهائيات بأربع نقاط.

والخروج من نهائيات المونديال القطري يعني ضياع فرصة أخيرة لجيل بلجيكي رائع من أجل الفوز باللقب العالمي، الذي كانوا قريبين جداً منه، لكن المغامرة انتهت في نصف النهائي على يد فرنسا المتوجة لاحقاً باللقب.

ومن المؤكد أن الخروج من الدور الأول يهدد مصير المدرب الإسباني لمنتخب «الشياطين الحمر» روبرتو مارتينيس، الذي ظلّ مرتبطاً إلى حد كبير باللاعبين ذوي الخبرة، الذين وصلوا إلى ربع النهائي على الأقل في كل من البطولات الأربع الكبرى الماضية.

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