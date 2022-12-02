فرنسا تتقدم بشكوى لتثبيت هدف التعادل أمام تونس

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) بعد إلغاء هدف التعادل لغريزمان في لقاء تونس أول من أمس ضمن ختام الدور الأول للمجموعة الرابعة. وسدد غريزمان الكرة في الشباك بعد ثماني دقائق من الوقت بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل. ولمس مدافع تونسي الكرة ثم وصلت إلى غريزمان، الذي لم يكن متسللا بحسب الاتحاد الفرنسي. لكن إلغاء الهدف منح تونس الفوز 1-صفر في نتيجة غير مؤثرة في تأهل فرنسا.

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