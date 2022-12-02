مدرب المكسيك يعلن الرحيل

أعلن المدرب الأرجنتيني لمنتخب المكسيك، تاتا مارتينو، تحمّل المسؤولية عن الخروج من دور المجموعات في مونديال قطر، أول من أمس، إذ لم يكن الفوز على السعودية 2-1 كافياً للتأهل، كون بطاقتَي الصعود ذهبتا إلى الأرجنتين وبولندا عن المجموعة الثالثة. وقال مارتينو، في تصريح صحافي، إنه لن يمدد عقده مع الاتحاد المكسيكي.

وخرجت المكسيك بعد أن احتلت المركز الثالث خلف بولندا، ودفعت ثمن التعادل مع بولندا، والخسارة 2-صفر أمام الأرجنتين.

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