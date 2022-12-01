المغرب يقطف ورقة كندا.. وبطاقة التأهل الأولى

صعد المنتخب المغربي إلى الدور الثاني (دور الـ16) ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الكندي 2-1، أمس، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

ووسط حضور 43 ألفاً و102 مشجع في استاد الثمامة، تقدم المنتخب المغربي بهدفين، سجلهما حكيم زياش ويوسف النصيري في الدقيقتين الرابعة و24، ثم جاء هدف المنتخب الكندي في الدقيقة 40، وسجله المغربي نايف أكرد بالخطأ في مرمى فريقه.

وكرر المنتخب المغربي إنجاز نسخة 1986، عندما وصل إلى الدور الثاني بالمونديال، وقد تأهل اليوم من صدارة المجموعة السادسة، ليلتقي في الدور المقبل مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع نظيره الكرواتي، وصيف بطل مونديال 2018، ثم تغلب على نظيره البلجيكي 2-صفر، وفاز اليوم على كندا ليتصدر مجموعته برصيد سبع نقاط.

وتأهل المنتخب الكرواتي من المركز الثاني بالمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط بالتعادل السلبي مع نظيره البلجيكي اليوم.

وحقق المنتخب المغربي أول انتصار له ضد منتخب غير أوروبي في المونديال، حيث خاض 18 مواجهة سابقة في المونديال، منها أربع ضد منتخبات غير أوروبية، خسرها جميعها.

كذلك حقق المنتخب المغربي الفوز الثالث في سجل مواجهاته أمام نظيره الكندي، حيث جمعت بينهما ثلاث مباريات سابقة، شهدت انتصارين للمغرب مقابل تعادل واحد، بينما كانت مباراة اليوم هي الأولى بينهما في المونديال.

أما المنتخب الكندي، الذي شارك في المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986، فقد خسر بذلك جميع مبارياته الست في سجل لقاءاته بكأس العالم، وكانت هزائمه الخمس الماضية قد جاءت أمام منتخبات أوروبية.

ودفع وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، بتشكيلة أساسية، ضمت: ياسين بونو وأشرف حكيمي ونايف أكرد ورومان سايس ونصير مزراوي وعزالدين أوناحي وسفيان أمرابط وعبدالحميد صابري وحكيم زياش ويوسف النصيري وسفيان بوفال.

بينما دفع جون هيردمان، مدرب كندا، بتشكيلة أساسية، ضمت: ميلان بوريان وأليستر جونستون وستيفن فيتوريا وكمال ميللر وصامويل أديكوجبي وجوناثان أوسوريو ومارك أنتوني كاي وألفونسو ديفيز وتاجون بوشانان وسايل لارين وديفيد.

المنتخب المغربي يسجل أول انتصار له ضد منتخب غير أوروبي في المونديال.

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