أحلى وألطف جمهور.. يودع مونديال قطر 2022 (صور)

ودع منتخب المكسيك دور المجموعات رغم فوزه على السعودية بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم.



ويعد المنتخب اللاتيني من أبرز المنتخبات التي حصلت على دعم كبير من الجمهور خلال البطولة الحالية.



ويتصدر منتخب المكسيك إلى جانب السعودية قائمة المنتخبات الأكثر حضوراً جماهيريا خلال مباريات دور المجموعات.



وعقب خروج "تري كلور" من المونديال ستفتقد المدرجات الجمهور المكسيكي الذي تميز بالأزياء المبهجة التي ارتداها المشجعون في المباريات.