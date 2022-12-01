عقدة ركلات الجزاء تطارد ميسي.. تعرف إلى كم ركلة أهدرها

كاد النجم ليونيل ميسي أن يتسبب في أزمة لمنتخب الأرجنتين عندما أهدر ركلة جزاء أمام بولندا في مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم.



وأضاع ميسي، ركلة جزاء تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، ما كاد أن يتسبب في صدمة الوداع المبكر لكأس العالم.



ولكن منتخب الأرجنتين انتفض في الشوط الثاني أمام بولندا، ليسجل هدفين ويصعد في صدارة المجموعة، ليواجه أستراليا في الدور الثاني، ويتجنب مواجهة حامل اللقب فرنسا.



وأضاع ميسي 31 ركلة جزاء طوال مسيرته، آخرها في مباراة باريس ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.



وأهدر لاعب باريس سان جيرمان 5 ركلات جزاء بقميص منتخب بلاده، أولها في مباراة ودية ضد ألمانيا عام 2012 تصدى لها مارك أندريه تير شتيغن.



كما أضاع ليو ركلتي جزاء في مباراتين وديتين ضد البرازيل في 2014 و2019، وسبق له أيضًا إهدار ركلة جزاء في مباراة الدور الأول ضد أيسلندا بمونديال 2018.



كانت النسبة الأكبر لركلات ميسي الضائعة بقميص برشلونة بـ 25 ركلة جزاء بواقع 4 في دوري أبطال أوروبا، و14 في الدوري، و6 في كأس ملك إسبانيا، وواحدة بكأس السوبر الإسباني.



في المقابل، سجل ميسي هدفا واحدا من ركلة جزاء طوال مشاركاته الخمس بكأس العالم، عندما هز شباك السعودية في هذه النسخة.