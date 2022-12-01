ألمانيا تنتظر «هدية إسبانية» أو «فضيحة مونديالية»

تعوّل ألمانيا على هدية من جارتها الأوروبية إسبانيا من أجل العبور الى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر وتجنب الدخول في حسابات معقدة، حين يختتم العملاقان منافسات المجموعة الخامسة اليوم بمواجهة كوستاريكا واليابان توالياً. ورغم الوصول إلى الجولة الثالثة الأخيرة، عجز أي منتخب عن حسم تأهله عن هذه المجموعة، وجميعها تملك الأمل بالتأهل.

وبعدما كانت مهددة بانتهاء مشوارها عند الدور الأول للمرة الثانية توالياً وقبل الوصول حتى إلى الجولة الختامية، عادت ألمانيا لتُبقي على آمالها بنقطة التعادل التي حصلت عليها أمام إسبانيا 1-1. وتأمل ألمانيا تجنّب فضيحة مونديالية جديدة، بعد أن غادرت مونديال روسيا من الدور الأول، ولا تريد تكرار السيناريو المرعب مجدداً. وأكثر ما خلط الأوراق في هذه المجموعة هو فوز كوستاريكا على اليابان، الأمر الذي فتح المجموعة على كل الاحتمالات، مع تفوّق طفيف لإسبانيا التي تحتاج إلى نقطة لضمان التأهل إلى الدور المقبل.

وتحتاج ألمانيا إلى أن تفوز إسبانيا على اليابان، وأن يتغلب «المانشافت» على كوستاريكا، وذلك حتى يتأهل العملاقان الأوروبيان معاً.

كما أن فوزها تزامناً مع تعادل أو فوز اليابان يفرض اللجوء إلى فارق الأهداف ثم بقية المعايير. في المقابل، تحتاج إسبانيا الى نقطة التعادل في أول مواجهة لها مع اليابان في كأس العالم من أجل حسم تأهلها، في حين لا بديل لألمانيا عن الفوز على كوستاريكا من أجل التأهل تزامناً مع فوز إسبانيا على اليابان بهدف تجنّب اللجوء إلى فارق الأهداف وبقية المعايير.

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