رمسة مونديال 2022

السنغال

سادت لاعبي المنتخب السنغالي فرحة هستيرية عفوية عقب تأهل منتخب بلادهم إلى الدور ثمن النهائي في كأس العالم، بعد الفوز الثمين الذي حققه على الإكوادور 2-1، محققاً بذلك إنجازاً جديداً لبلده، إذ تُعد هذه المرة الثانية في تاريخه التي يصل فيها إلى هذا الدور.

تعاطف

أظهر مشجعون أفارقة تعاطفاً كبيراً مع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، وهي السعودية وقطر وتونس والمغرب، إلى جانب تشجيعهم بحماس للمنتخبات الإفريقية في البطولة، وهي غانا والسنغال والكاميرون.

نجاح

يُحسب لحارس مرمى منتخب هولندا ونادي هيرينفين أندرياس نوبرت نجاحه في استثمار مشاركته في مونديال قطر، بعد أن جلس احتياطياً لسنوات طويلة بقي خلالها في أكثر من موسم دون نادٍ، قبل أن يخوض أول مباراة في المونديال بعمر 28 سنة أمام السنغال، وقاد هولندا إلى الدور الثاني للبطولة.

مبابي

كشفت تقارير صحافية عالمية، عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بصدد توقيع عقوبة مالية كبيرة على نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، بسبب عدم التزامه بلائحة التحدث إلى وسائل الإعلام التي يشرف عليها «فيفا» عقب مباراتَي «الديوك» أمام منتخبَي أستراليا والدنمارك. ورغم تحذيره أولاً بعد تغيبه عن المؤتمر الصحافي للقاء أستراليا، أعاد الكرّة في لقاء الدنمارك.

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