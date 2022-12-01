أستراليا من أسفل التوقعات إلى مفاجأة التأهل

حجز المنتخب الأسترالي أمس بطاقة الصعود إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه وبشكل فاجأ الجميع كونه كان في أسفل التوقعات بالنظر إلى المرحلة الانتقالية التي يمر بها، والتي غاب فيها نجوم كبار.

وكان صاحب هدف التأهل على حساب الدنمارك 1-0، المهاجم ماثيو ليكي، على ملعب الجنوب في الوكرة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. وسجل مهاجم ملبورن سيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60.

ورفعت أستراليا رصيدها إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف فرنسا بطلة العالم التي كانت ضامنة تأهلها قبل سقوطها أمس بهدف أمام تونس التي حلت ثالثة بأربع نقاط، مقابل نقطة يتيمة للدنمارك.

وتلعب أستراليا في ثمن النهائي ضد متصدر المجموعة الثالثة، فيما تلعب فرنسا مع ثاني هذه المجموعة.

وكانت نية الدنماركيين واضحة منذ البداية وهددوا مرمى الحارس ماثيو راين في أكثر من مناسبة إن كان عبر ماتياس ينسن أو أندرياس سكوف أولسن ويواكيم مايهلي لكن من دون نجاعة، ليبقى التعادل السلبي سيّد الموقف حتى نهاية الشوط الأول.

وبدأت أستراليا الشوط الثاني بتسديدة لجاكسون إيرفاين علت مرمى كاسبر شمايكل بقليل (48)، ثم نجح أبطال آسيا لعام 2015 في هز الشباك الدنماركية من هجمة مرتدة وتمريرة من رايلي ماكغري إلى ليكي الذي تلاعب بيواكيم مايهلي يساراً ويميناً قبل أن يسدد في الزاوية اليسرى الأرضية لمرمى شمايكل (60)، وحافظ عليه بعد ذلك حتى صافرة النهائية وحسم التأهل.

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