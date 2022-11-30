طموحات أستراليا تصطدم بخبرة الدنمارك

يطمح منتخب أستراليا لتحقيق حلم طال انتظاره لمدة 16 عاماً بالتأهل لدور الـ16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك حينما يواجه منتخب الدنمارك، اليوم، في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

ويمتلك منتخب أستراليا، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، والخامسة على التوالي، الحظوظ الأوفر في التأهل لمرحلة خروج المغلوب برفقة منتخب «الديوك»، حيث يحتل المركز الثاني حالياً برصيد ثلاث نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين على منتخبي الدنمارك وتونس، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وسيكون الحصول على النقاط الثلاث كافياً للمنتخب الأسترالي للتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الإنجاز ذاته في نسخة المسابقة عام 2006 بألمانيا، دون النظر إلى نتيجة اللقاء الآخر بين تونس وفرنسا.

وسيصبح في جعبة المنتخب الأسترالي ست نقاط في تلك الحالة، في حين سيتجمد رصيد منتخب الدنمارك، الذي يسجل ظهوره السادس في المونديال، عند نقطة وحيدة.

ومن الممكن أن يصعد المنتخب الأسترالي، الذي أحرز حتى الآن هدفين، واستقبل أربعة أهداف في مشواره بالمجموعة، للدور المقبل حال تعادله مع نظيره الدنماركي، شريطة خسارة منتخب تونس أو تعادله أمام فرنسا.

أما في حال تعادل أستراليا وفوز تونس، فإن ورقة الترشح ستكون من نصيب منتخب «نسور قرطاج»، حيث سيتساوى كل المنتخبين في رصيد أربع نقاط، وسيكون فارق الأهداف العام، الذي يتم الاحتكام إليه وفقاً للائحة البطولة في تلك الحالة، في صالح المنتخب العربي.

ويصعد المنتخب الدنماركي رسمياً حال انتصاره على أستراليا وتعثر تونس في المباراة الأخرى، لكن فارق الأهداف العام سيكون الفيصل بين منتخبي تونس والدنمارك، حال فوزهما على فرنسا وأستراليا، حيث سيتساويان في رصيد أربع نقاط، في تلك الحالة.

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