البرازيل تتأهل بقذيفة كاسيميرو

أحرز كاسيميرو هدفاً بتسديدة هائلة قرب النهاية ليهدي البرازيل الفوز 1-صفر على سويسرا والتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم أمس على استاد 974 في الدوحة، في ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

وبدا أن المباراة قد تنتهي بالتعادل دون أهداف، قبل أن يهز لاعب الوسط كاسيميرو الشباك بتسديدة قوية قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق.

وأصبح رصيد البرازيل، التي افتقدت نجمها البارز نيمار بسبب الإصابة، ست نقاط من أول جولتين في صدارة المجموعة السابعة، وضمنت التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة أمام الكاميرون.

وتأثرت القوة الهجومية للبرازيل بغياب نيمار ولم تهدد تقريباً مرمى سويسرا، قبل هدف كاسيميرو، باستثناء هدف من فينيسيوس جونيور ألغاه الحكم بسبب التسلل بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

ولدى سويسرا ثلاث نقاط مقابل نقطة وحيدة لكل من الكاميرون وصربيا بعد تعادلهما 3-3 في وقت سابق اليوم، وسيتحدد المنتخب الثاني المتأهل في الجولة الأخيرة.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في ختام دور المجموعات مع نظيره الكاميروني يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب السويسري مع نظيره الصربي في اليوم ذاته.

وبدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب البرازيلي الذي سعى منذ البداية إلى هز شباك الحارس يان سومر، فيما كان الدفاع السويسري أكثر حذراً، وحاول مراقبة مفاتيح اللعب في البرازيل والمتمثلة في المهاجم ريتشارلسون وفينسيوس جونيور ورافينيا.

وفي الدقيقة 26 أضاع فينسيوس جونيور فرصة تسجيل هدف التقدم للمنتخب البرازيلي، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله رافينيا، ليسددها من الوضع طائراً لكن الحارس السويسري يان سومر تصدى لها ببراعة وحولها إلى ضربة ركنية لم تأت بجديد.

وفي الدقيقة 63 سجل فينسيوس جونيور هدف التقدم للبرازيل، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وتألق الدفاع السويسري وأبعد أكثر من هجمة خطيرة من المنتخب البرازيلي، ولجأ المدرب تيتي إلى دكة البدلاء ليقوم بإدخال كل من أنتوني وجابرييل خيسوس بدلاً من رافينيا وريتشارلسون على الترتيب.

وفي الدقيقة 82 نجح المنتخب البرازيلي في تسجيل هدف التقدم عن طريق كاسيميرو، الذي استغل تمريرة بين فينسيوس ورودريغو، ليسدد كرة في شباك سومر الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تتابع طريقها نحو الشباك.

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