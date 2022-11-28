البديل أبوبكر يهدي الكاميرون نقطة الأمل

أهدى البديل فينسنت أبوبكر الكاميرون نقطة الأمل بالمنافسة على التأهل لثمن النهائي مونديال قطر وإن كان ضئيلاً، بتعويض تخلفها أمام صربيا 1-3 إلى تعادل 3-3 الإثنين في منافسات المجموعة السابعة.

وبدت الكاميرون في طريقها لتلقي الهزيمة الثانية، بعد الأولى أمام سويسرا صفر-1، بعد تخلفها بهدف لجان-شارل كاستيليتو (29) مقابل ثلاثة أهداف لستراهينيا بافلوفيتش (1+45) وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (3+45) وألكسندر ميتروفيتش (53).

لكن البديل أبوبكر أعاد الحياة لمنتخب بلاده بعدما سجل مهاجم النصر السعودي هدف تقليص الفارق بكرة «ساقطة» رائعة (64) قبل أن يمرر كرة هدف التعادل الذي سجله إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (66).

ويبقى الأمل قائماً أمام الكاميرون لبلوغ ثمن النهائي لأول مرة منذ 1990، لكن تنتظرها مهمة شاقة في الجولة الختامية أمام البرازيل بطلة العالم خمس مرات.

والأمر ذاته ينطبق على صربيا، الطامحة للتأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة منذ 1998، لكن مهمتها أسهل على الورق من ممثل القارة الإفريقية كونها تواجه سويسرا في الجولة الأخيرة المقررة الجمعة.

وبدأ مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ اللقاء باستبعاد حارس إنتر الإيطالي أندريه أونانا لأسباب تأديبية.

لكن سونغ أفاد بأن استبعاد ابن الـ26 عاماً ليس نهائياً ومشاركته ضد البرازيل «تعتمد عليه».

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