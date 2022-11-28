الفرصة الأخيرة بين الكاميرون وصربيا

أدت خسارة الكاميرون وصربيا أمام سويسرا والبرازيل في مواجهتهما الأولى في نهائيات كأس العالم، المقامة حالياً في قطر، إلى مواجهة حاسمة في لقاء الفرصة الأخيرة بينهما ضمن المجموعة السابعة، عندما يلتقيان اليوم، أملاً في استكمال مشوارهما بالمونديال.

ويلتقي المنتخب الكاميروني مع نظيره الصربي على ملعب (الجنوب). ويدرك كلا المنتخبين أن الخسارة في مباراتهما الثانية، ستعني تقلص حظوظهما، وربما الرحيل رسمياً ومبكراً عن المونديال، قبل خوض الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وفي لقائه الأول بالمونديال، لم يستغل الكاميرون، سيطرته على لقاء سويسرا، وخسر بسبب هدف مباغت. بينما صمد صربيا أمام البرازيل، قبل أن يستسلم تماماً بسبب جودة الهجوم البرازيلي وأمام ثنائية ريشارليسون.

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