البرازيل تراهن على ريشارليسون لفك شفرة الدفاع السويسري

تتجه الأنظار اليوم إلى قمة المجموعة السابعة بين البرازيل وسويسرا الفائزين في الجولة الأولى على صربيا والكاميرون، ويتوقع أن يتم التركيز أكثر على نجم هجوم «السامبا» ريشارليسون، الذي سرق الأضواء من الجميع في لقاء صربيا، وتكفل بتسجيل ثنائية البرازيل، بينهما هدف بمقصية رائعة. وفي ظل غياب أسماء بارزة، على رأسها نيمار المصاب بالتواء في الكاحل، وكذلك أنتوني، سيتحمّل ريشارليسون مهمة فك شفرة الدفاع السويسري على ملعب 974، والذي يبرز في صفوفه الحارس المختص في التصديات، يان سومر. وسيكون أمام مدرب البرازيل تيتي العديد من الخيارات، على غرار فينيسيوس، غابريال جيزوس، رافاينيا، وغابريال مارتينيلي ورودريغو. وتملك سويسرا الفائزة افتتاحاً على الكاميرون بهدف بريل إمبولو، حارساً دمّر الإسباني سيرخيو راموس عندما أوقف ركلتي جزاء للمدافع المخضرم في ليلة واحدة في دوري الأمم الأوروبية (1-1 في نوفمبر 2020).

وعلى صعيد الأندية، سجّل الحارس السابق لنادي بازل السويسري رقماً قياسياً بصده 19 كرة ضد بايرن ميونيخ نهاية أغسطس (1-1 في الدوري)، وذلك بفارق كبير بلغ خمس صدات عن الرقم السابق. وتملك سويسرا نجوماً بارزين آخرين على غرار تشاكا ورودريغيز.

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