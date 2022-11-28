طاقم التحكيم الإماراتي يظهر للمرة الثانية بمونديال قطر اليوم

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم إماراتياً بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، لإدارة مباراة منتخبي الكاميرون وصربيا المقررة عند الساعة الثانية من ظهر اليوم على استاد الجنوب، ضمن مباريات الجولة الثانية لفرق المجموعة السابعة من الدور الأول لنهائيات كأس العالم (قطر 2022)، ويضم الطاقم الإماراتي كلاً من الحكمين المساعدين محمد أحمد وحسن المهري. ويأتي اختيار «فيفا» لطاقم التحكيم الإماراتي في ثاني ظهور في هذا المونديال بعد الأداء التحكيمي المميز الذي قدمه خلال ظهوره الأول في مباراة إسبانيا وكوستاريكا التي انتهت بفوز إسبانيا 7-صفر ضمن الجولة الأولى.

ويأمل محمد عبدالله حسن في قيادة أدوار متقدمة في كأس العالم بعد تواجد صافرته للمرة الثانية على التوالي في المونديال، بعدما تواجد سابقاً في مونديال روسيا 2018.

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